Снижение ставок произошло с сегодняшнего дня.

С 1 апреля банк ВТБ вновь корректирует условия рыночных ипотечных программ. Снижение ставок составит 1,1–1,6 процентного пункта.

По новым условиям кредиты на покупку квартир и апартаментов будут доступны от 26,7 %* годовых, при получении средств на индивидуальное жилищное строительство – от 27,4 %** годовых. Минимальные ставки доступны клиентам при условии оформления комплексного страхования, подтверждения дохода и не зависят от размера первого взноса.

За последний месяц ВТБ существенно смягчил условия по ипотеке. Банк снизил ставки по рыночным ипотечным программам, по комбинированной ипотеке, в том числе на индивидуальное жилищное строительство.

Также ВТБ пересмотрел требования к первому взносу и уменьшил его до 20 % для зарплатных клиентов, до 30 % – для остальных. Кроме того, банк возобновил ипотеку без документального подтверждения доходов, в том числе в рамках программ с государственной поддержкой.

*Полная стоимость кредита (новостройка (квартира, таунхаус) – 27,849 % – 29,948 %. Ставка 26,70 % годовых действует при условии комплексного страхования, подтверждении дохода и занятости, при первом взносе от 30,1 % и с учетом дисконта за перевод заработной платы в банк ВТБ и при сумме кредита более 25 млн рубей для Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО или более 10 млн рублей для других регионов. Условия применения дисконта: в течение трех месяцев с даты заключения кредитного договора должно произойти первое зачисление от работодателя на сумму более 400 рублей. В противном случае ставка по ипотеке увеличится на 0,9 процентных пункта. Программа на покупку строящегося и готового жилья. Сумма кредита – до 100 млн рублей. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Условия действительны с 1 апреля 2025 года до даты изменения банком условий кредитования.

**Полная стоимость кредита 28,556 % – 31,365 %. Ставка 27,40 % годовых действует при условии комплексного страхования, подтверждении дохода и занятости, первом взносе от 30,1 % для действующих зарплатных клиентов банка ВТБ. Программа на строительство жилого дома силами подрядных или строительных организаций, аккредитованных банком. Сумма кредита – до 60 млн руб. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Условия действительны с 1 апреля 2025 года до даты изменения банком условий кредитования. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик, при наличии) соответствует требованиям Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

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