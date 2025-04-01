Храм в честь Святой живоначальной Троицы располагался на месте нынешней Привокзальной площади.

Сегодня, 1 апреля, состоялась научно-практическая конференция «Утраченные святыни города Омска: перспективы обретения». На ней в том числе обсуждалось возрождение и восстановление утраченного церковного наследия.

Перед началом конференции директор департамента культуры омской мэрии Олег Федоренко передал митрополиту Омскому и Прииртышскому Дионисию две уникальные церковные плиты. Они принадлежали храму в честь Святой живоначальной Троицы, освященному в 1900 году.

– Одна плита со старинным орнаментом, другая чугунная с надписью революционной орфографии. Обе принадлежали, как следует из текста, храму в честь Святой живоначальной Троицы. Храм, ныне утраченный, был заложен на железнодорожной станции в Омске, освящен в 1900 году, – рассказал Федоренко. – Эти предметы единственное, что уцелело от величественного храма. Думаю, в ходе исследования они еще много о чем поведают потомкам, а затем обретут почетное место хранения. Такая находка, почти ровесница Омской епархии, является чудесным даром 130-летия епархии, который отмечается в этом году.

Троицкая церковь при железнодорожной станции Омск была одним из двух самых больших и красивых храмов на всем Великом Сибирском железнодорожном пути. Сегодня на месте церкви находится Привокзальная площадь с памятником вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. Возможно, в будущем Омская епархия решит восстановить этот величественный храм. Такие попытки, напомним, сейчас принимаются в отношении Ильинского собора.