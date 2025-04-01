9 Мая в центре города состоится масштабный концерт.

Омские власти объявили торги на подготовку сценического комплекса на Соборной площади к 9 Мая. По данным портала «Госзакупки», на это выделили 16,6 млн рублей.

В День Победы на главной площади Омска состоится концерт «Путь России – Путь Победы!». Подрядчику, который займется подготовкой, предстоит сформировать многоуровневую сценическую площадку со звуковым и световым оборудованием, с генераторами дыма и тумана, а также кулисы, столбы с экранами, подиум для вывоза декораций. Также на площади планируется установить «декоративный паровоз», 7 бутафорских фонарей, декоративный задник «Звезда» и другие элементы.

Для зрителей на Соборной площади установят 52 биотуалета, 14 шатров, заборы, бетонные блоки, турникеты и 425 стульев.