В день документа лишаются 13 человек.

С начала 2025 года 1172 жителя Омской области заявили в полицию об утрате своих паспортов. Чаще всего документы у граждан терялись – выпадали из карманов одежды и сумок во время покупок. Вторая частая причина утраты паспорта – игры детей.

– Утрата – чаще результат небрежного отношения к хранению документа, – отмечают в полиции.

Напомним, обращаться с заявлением об утере или порче паспорта следует в подразделения по вопросам миграции. Отметим, что граждане, утратившие паспорт по своей вине, несут административную ответственность. Им грозит предупреждение или штраф от 100 до 300 рублей. Штраф за жизнь без паспорта (свыше 30 дней) больше – от 2000 до 3000 рублей.