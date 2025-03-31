Омск-Информ
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·Общество

От антропогенных факторов погибло лишь 0,8 % лесных насаждений.

Омскстат опубликовал данные по лесоводству за прошлый год, включая информацию о восстановлении лесов в регионе и о гибели лесных насаждений.

Согласно официальной статистике в прошлом году погибло 193 гектара леса. Более 88 % из них пострадали из-за неблагоприятных погодных условий. В 11 % случаев гибель леса была вызвана дикими животными. Человеческая деятельность, по данным Омскстата, стала причиной лишь 0,8 % уничтоженных лесных насаждений в прошлом году.

·Общество

От антропогенных факторов погибло лишь 0,8 % лесных насаждений.

Омскстат опубликовал данные по лесоводству за прошлый год, включая информацию о восстановлении лесов в регионе и о гибели лесных насаждений.

Согласно официальной статистике в прошлом году погибло 193 гектара леса. Более 88 % из них пострадали из-за неблагоприятных погодных условий. В 11 % случаев гибель леса была вызвана дикими животными. Человеческая деятельность, по данным Омскстата, стала причиной лишь 0,8 % уничтоженных лесных насаждений в прошлом году.