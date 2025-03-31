Омск-Информ
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·Происшествия

На свалку жалуются горожане, которым приходится ходить мимо.
Омичи пожаловались в соцсетях на жильцов дома № 4а на проспекте Культуры в Нефтяниках. По словам горожан, обитатели пятиэтажки превратили в мусорку окружающую дом территорию.
– Жители дома выкидывают фунфырики и в целом весь мусор из окон. Рядом находится гимназия и детский сад, почему дети должны видеть этот свинарник? И вообще находиться рядом с антисанитарией? – возмущается автор поста.
Он надеется, что администрация города как-то повлияет на жильцов, заставит их прибраться.
·Происшествия

На свалку жалуются горожане, которым приходится ходить мимо.
Омичи пожаловались в соцсетях на жильцов дома № 4а на проспекте Культуры в Нефтяниках. По словам горожан, обитатели пятиэтажки превратили в мусорку окружающую дом территорию.
– Жители дома выкидывают фунфырики и в целом весь мусор из окон. Рядом находится гимназия и детский сад, почему дети должны видеть этот свинарник? И вообще находиться рядом с антисанитарией? – возмущается автор поста.
Он надеется, что администрация города как-то повлияет на жильцов, заставит их прибраться.