Такое решение принял суд.

Новосибирский областной суд признал законным отказ в замене оставшегося тюремного срока на принудительные работы фигуранту дела об обрушении омской казармы учебного центра ВДВ. Речь идет об экс-начальнике производственно-технического отдела новосибирского филиала ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» Григорие Годнюке.

Фигурант резонансного уголовного дела получил 6 лет колонии. Но затем добился сокращения срока на один год – до пяти лет. Теперь Годнюк добивается смягчения срока, уточняет «Ъ-Сибирь» со ссылкой на представителя прокуратуры Новосибирской области.

Обрушение казармы омского учебного центра ВДВ в поселке Светлом произошло вечером 12 июля 2015 года, когда юные призывники готовились ко сну или уже спали. Под завалами погибли 24 молодых человека, часть из них получили серьезные травмы.

Фигурантами уголовного дела стали 10 человек: руководство воинской части, сотрудники Спецстроя и компании, занимавшейся ремонтом казармы. Ранее смягчения наказания добивался экс-замначальника учебного центра ВДВ Владислав Пархоменко, но ему в этом отказали.