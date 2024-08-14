Рустам Набиев собирается пройти 20 км на руках, чтобы покорить вершину в Турции.

Рустам Набиев из Уфы собирается покорить Арарат, сообщает издание «Башкортостан». Он уже прибыл в первый лагерь, который находится на высоте 3 200 метров.

По словам Рустама, из этого лагеря нужно пройти 10 км. Из него не видна гора, ее затянуло тучами. В общей сложности мужчине предстоит пройти на руках 20 км.

Напомним, что 12 июля 2015 года в Омске произошла трагедия в 242-м Учебном центре ВДВ. В этот день произошло обрушение казармы. Рустам Набиев в это время как раз проходил срочную службу в Омске. В происшествии он потерял обе ноги.

После случившегося он начал вести свой блог и заниматься спортом. Восхождение на Арарат не первая вершина, которую Рустам планирует покорить. В 2020 году он совершил восхождение на руках на Эльбрус. Также он побывал на вершине Килиманджаро в Танзании, Манаслу в Непале и Аконкагуа в Аргентине.