Актлек Акылбеков провел под завалами долгие пять часов и лишь благодаря мастерству спасателей и врачей не лишился ног.

Актлек Акылбеков провел под завалами долгие пять часов и лишь благодаря мастерству спасателей и врачей не лишился ног.

Сегодня, 12 июля, исполнилось девять лет с момента обрушения казармы в 242-м учебном центре ВДВ в Омске. Трагедия унесла жизни 24 солдат-срочников, за жизни еще 19 человек боролись врачи. Одним из парней, кому повезло не стать инвалидом, был омич Актлек Акылбеков. Он провел под завалами около 5 часов, а потом еще полгода лежал в больнице.

– Диагноз звучал так – длительное компрессионное сжатие ног. Мои ноги полностью отказали. Ткани отмирали, началось заражение крови. От ампутации меня отделяло, может быть, несколько часов, - вспоминает омич. – Три дня врачи проводили консилиумы. Тянуть было некуда. Несколько раз в день мои ноги проверяли специальными приборами. И решали вопрос с ампутацией. Было очень тяжело, но случилось чудо.

Актлек благодарен врачам московских больниц имени Бурденко и имени Вишневского, а также омским спасателям, благодаря которым он не лишился ног.

- Восхищаюсь их профессионализмом. У меня ведь практически даже шрамов не осталось. Хочу сказать огромное спасибо омским спасателям, благодаря действиям которых я остался жив, - цитирует Акылбекова сайт «АиФ-Омск».

Он называет 12 июля «особенным, очень грустным днем», но подчеркивает, что жизнь продолжается. Актлек женился, у него родилась дочь, есть любимая работа.