Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Не работает фирменный магазин винодельни с дегустационным залом.

Сегодня, 27 марта, в селе Розовка Омского района временно закрылась винодельня «Вино моего города». Не работает и фирменный магазин с дегустационным залом. Это связано со сбоями ЕГАИС по всей стране. Закрытие объясняется техническими причинами из-за проблем в системе ЕГАИС.

– Сбой произошел вчера. Мы вынуждены были пойти на такие меры, потому что я не могу «пропикнуть» ни одной бутылки. Как только проблема разрешится, мы готовы уже через минуту открыть дегустационный зал, – цитирует владельца предприятия Вячеслава Камолкина РБК Омск.

В настоящий момент сайты ЕГАИС и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка не работают.

·Экономика/Бизнес

Не работает фирменный магазин винодельни с дегустационным залом.

Сегодня, 27 марта, в селе Розовка Омского района временно закрылась винодельня «Вино моего города». Не работает и фирменный магазин с дегустационным залом. Это связано со сбоями ЕГАИС по всей стране. Закрытие объясняется техническими причинами из-за проблем в системе ЕГАИС.

– Сбой произошел вчера. Мы вынуждены были пойти на такие меры, потому что я не могу «пропикнуть» ни одной бутылки. Как только проблема разрешится, мы готовы уже через минуту открыть дегустационный зал, – цитирует владельца предприятия Вячеслава Камолкина РБК Омск.

В настоящий момент сайты ЕГАИС и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка не работают.