На улице Маяковского идет разбор конструкций бывшего супермаркета «Магнит».

Днем 5 марта на улице Маяковского, 52, рухнул потолок в супермаркете «Магнит». На момент инцидента в магазине находилось четверо сотрудников и несколько покупателей. Все они были своевременно эвакуированы, никто не пострадал.

Еще до обрушения, как говорили потом очевидцы, в торговом зале были слышны подозрительные звуки, однако это никого не насторожило. После ЧП магазин закрыли, место огородили лентой, потом выставили забор.

Сейчас конструкции строения разбирают, работает тяжелая техника, тот самый угол, где произошло обрушение, уже снесли. Работы ведутся за закрытыми воротами. При этом строительный забор преграждает пешеходную дорожку, которой обычно пользовались местные жители.

Те, кто идет со стороны дороги, оглядываются на бывший супермаркет. Он пользовался спросом, да и место хорошее, проходное. Но среди жителей близлежащих домов немало и тех, кто против магазина. Во время его строительства вырубили деревья и снесли детскую площадку, говорят жильцы близлежащих домов.

– И не жалко. Заполонили своими магазинами весь Омск, – говорит Валентина Николаевна. – Конечно, построят новый, и нас не спросят, нужен ли он нам, а ведь раньше тут деревья были и детская площадка.

Проживающая на улице Маяковского омичка Алена тоже считает, что магазин здесь не нужен.

– Магазин втиснули между домом и остановкой и все испоганили! Подключились к электричеству жилого дома. Сейчас за магазином стоят мусорные баки. Понятно, кто вечно там торчит и днем, и ночью: бомжи да собаки, – негодует Алена.

Относительно событий трехнедельной давности мнения тоже разнятся. На фотографиях, сделанных с верхних этажей рядом стоящего дома, видно, как просел один угол кровли: то ли под тяжестью снега, то ли из-за недобросовестного ремонта. Очевидцы и жители дома по соседству говорят, что крыша у магазина новая, ее поставили всего несколько месяцев назад.

– Могли напутать что-то, когда делали крышу, могли и дешевые материалы купить. Сейчас строят из грязи и палок, а потом удивляются, а чего ж ломается все. Еще и снег был мокрый, потом подморозило, получился тяжелый снег, вот и рухнуло все, – выдвигает свою версию случившегося пенсионер Геннадий Борисович, живущий по соседству.

Другую версию случившегося выдвигает местный житель Дмитрий. Он грешит на подвесной потолок.

– Не крыша, а подвесной потолок осыпался, он сам по себе легкий. Даже если кто был под ним, то его лишь осыпало мусором да испугался. Конструкция магазинов такова, что при желании потолок не уронить, судя по крепежу, крыша лишь деформировалась из-за снега, потому что его не чистили, – отметил Дмитрий.

В обстоятельствах инцидента сейчас разбирается прокуратура Центрального округа Омска.

– Нами организована проверка соблюдения требований законодательства, направленного на обеспечение безопасности посетителей, а также сотрудников магазина, в ходе которой будут выяснены обстоятельства и причины произошедшего, – сообщил заместитель прокурора ЦАО Алексей Черемнов.

Ну а пока на улице Маяковского работает экскаватор, остается лишь констатировать, что небезопасных строений в Омске становится все больше. Так, в феврале на остановке «Площадь Серова» на мужчину упал навес конструкции остановки. А совсем недавно, 19 марта, на стадионе «Динамо» в центре города обрушилась крыша одной из трибун. Так что при посещении общественных мест жителям города следует быть внимательными и осторожными.