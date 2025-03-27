Бурая медведица Соня завершила зимний сон позже всех своих сородичей.

В Большереченском зоопарке проснулся от зимней спячки последний медведь – свое убежище покинула бурая медведица по имени Соня. В этом году она проспала дольше своих сородичей.

– Пробудилась бурая медведица, полностью оправдавшая свою кличку, – отметили в пресс-службе зоопарка.

Работники также рассказали, что медведица Соня не спешила просыпаться, а решила подождать, пока окончательно наступит весна. Теперь она бодро ходит по своему вольеру и с любопытством встречает гостей.

До Сони в зоопарке проснулись другие медведи. Первыми вышли из спячки Малыш и Макар, а потом — Фома. Пробуждение медведей началось 17 марта.