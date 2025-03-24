Омск-Информ
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·Общество

Это уже третий вышедший из спячки косолапый.
В Большереченском зоопарке проснулся еще один медведь. Из спячки вышел бурый медведь Фома.
– Этот мишка, получивший в народе прозвище «плюшевый», понемногу адаптируется к окружающей среде после длительного покоя в целых три месяца, – сообщили в зоопарке.
Ранее в зоопарке проснулись гималайский медведь Малыш и бурый медведь Макар.
·Общество

Это уже третий вышедший из спячки косолапый.
В Большереченском зоопарке проснулся еще один медведь. Из спячки вышел бурый медведь Фома.
– Этот мишка, получивший в народе прозвище «плюшевый», понемногу адаптируется к окружающей среде после длительного покоя в целых три месяца, – сообщили в зоопарке.
Ранее в зоопарке проснулись гималайский медведь Малыш и бурый медведь Макар.