Из спячки Макар и Малыш вышли раньше, чем в прошлом году.

Сегодня, 17 марта, в Большеречье из спячки вышли косолапые обитатели зоопарка, об этом сразу сообщили сотрудники учреждения.

– Всадники весны проснулись, чтобы сообщить вам: «Теперь точно прощайтесь с зимой!», – написали на страничке зоопарка его сотрудники. – Гималайский медведь Малыш и бурый мишка Макар наконец-то вышли из спячки (просим заметить – бодрыми!).

В этом году потапычи проснулись раньше, чем в предыдущем, на 9 дней. Событие для зоопарка нерядовое, питомцы после зимы нуждаются в особенном внимании и меню. Для них разработаны специальные диеты для восстановления сил.

Пробудившиеся медведи чувствуют себя хорошо и сейчас заняты исследованием своих вольеров, пока спят бурые медведицы Маша, Даша и Соня, а также их сородич Фома.