В багажнике одного из водителей полиция нашла оружие.

Участник дорожного конфликта в Омске стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение, перевозка оружия». В ходе мониторинга сети интернета полицейские обнаружили видео дорожной ссоры между двумя водителями на улице Конева. Было установлено, что участники конфликта – водители автомобилей «Форд» и «Хендай». Они остановились посреди дороги, чтобы выяснить отношения.

Никто из водителей не получил серьезных увечий, но один из них заметил в багажнике машины «Хендай» предмет, похожий на оружие.

Полицейские выяснили, что за рулем «хендая» был 37-летний мужчина, проживающий в Советском округе города. При осмотре его машины в багажнике был найден обрез охотничьего ружья.

Оружие изъяли и отправили на экспертизу. Оказалось, что у омича не было разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия.

Сейчас выясняются все подробности случившегося.