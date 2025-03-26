Омск-Информ
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·Общество

Компания обращалась в Омский областной суд.
Омский областной суд рассмотрел жалобу АО «ТГК-11» на штраф за несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов. Решение менять не стали. Ранее жалобу «ТГК-11» отклонил Первомайский районный суд Омска.
Напомним, оштрафовали компанию после того, как внеплановая выездная проверка показала нарушения. В августе-сентябре 2024 года Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора выявило факт затопления территории, прилегающей к золоотвалу ТЭЦ-5. Паводковые воды долго не сбрасывали в Омь, хотя это обязательно нужно было делать.
Отметим, что пару дней назад возобновилось подтопление дач в Осташково, расположенных рядом с золоотвалом ТЭЦ-5 в Омске.
·Общество

Компания обращалась в Омский областной суд.
Омский областной суд рассмотрел жалобу АО «ТГК-11» на штраф за несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов. Решение менять не стали. Ранее жалобу «ТГК-11» отклонил Первомайский районный суд Омска.
Напомним, оштрафовали компанию после того, как внеплановая выездная проверка показала нарушения. В августе-сентябре 2024 года Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора выявило факт затопления территории, прилегающей к золоотвалу ТЭЦ-5. Паводковые воды долго не сбрасывали в Омь, хотя это обязательно нужно было делать.
Отметим, что пару дней назад возобновилось подтопление дач в Осташково, расположенных рядом с золоотвалом ТЭЦ-5 в Омске.