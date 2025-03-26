Денежные средства выделили по партпроекту «Единой России».

В Омской области продолжается работа по модернизации учреждений культуры в районах. Она проводится в рамках народной программы «Единой России» и партийного проекта «Культура малой родины». В 2025 году на создание модельных библиотек, обновление детских школ и техническое оснащение музеев и театров в муниципалитеты направили более 80 млн рублей.

Работа ведется на протяжении нескольких лет и позволяет непрерывно развивать сферу культуры в регионе. Качественно меняются не только учреждения, но и сам подход к труду профессионалов отрасли. Сотрудники организаций культуры нужны и востребованы. Они в фокусе внимания государственной политики: запускаются новые кадровые программы, действует профессиональный чемпионат, выделяются гранты.

Особенно важна поддержка работников культуры в малых населенных пунктах. Недавно президент России Владимир Путин поддержал проект «Земский работник культуры», а «Единая Россия» включила его в программный документ. По данным пресс-службы партии, на реализацию инициативы в этом году выделили 1 млрд рублей, и по 2,5 млрд – в следующие два года.

– Подъемные в размере 2 млн рублей могут получить работники культуры, которые приезжают работать в населенные пункты численностью до 50 тысяч человек в новых регионах и Дальневосточном федеральном округе. И один миллион рублей – работники культуры, выбравшие для работы малые города в других регионах, – рассказал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

В Омской области помимо модернизации учреждений уделяется внимание благоустройству прилегающих территорий. По словам губернатора Омской области Виталия Хоценко, жители сами голосуют за то, чтобы прилегающие к домам культуры пространства были приведены в порядок.

– Контроль проводимых работ представители органов власти и партии осуществляют вместе с жителями, – подчеркнул глава региона.

При поддержке проекта «Культура малой родины» в 2025 году в Омске и четырех районах области создадут модельные муниципальные библиотеки. Технически оснастят МБУК «Тарский историко-краеведческий музей» Тарского района.