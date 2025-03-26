В омском в общественном транспорте ощущается нехватка водителей.

Самый большой дефицит кадров испытывает электрический транспорт Омска, об этом пишет НГС55.

Сейчас недостает 83 водителей троллейбусов и 38 водителей трамваев. Ситуация лучше с водителями на автобусных маршрутах. Дефицит кадров для автобусов составляет 64 человека.

– Штат водителей троллейбусов укомплектован на 74 %, трамваев – на 78 %, а автобусов в АО «ПП № 8» – на 92,5 %, – цитирует ресурс информацию департамента транспорта администрации города Омска.

К тому же сообщает дептранс и о причинах отказа соискателей от работы с пассажирами – это малая престижность профессии, высокие профессиональные требования и высокая физическая нагрузка.

Между тем предприятия стараются привлекать на работу различными бонусами, например, получить профессию водителя автобуса можно бесплатно, к тому же выплачивается стипендия на время обучения и гарантируют трудоустройство.