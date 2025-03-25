Первая игра «ястребов» в Кубке Гагарина вызвала небывалый ажиотаж.

В среду, 26 марта, хоккеисты «Авангарда» проведут первый матч нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф «ястребам» будет противостоять действующий чемпион – магнитогорский «Металлург». Две стартовые игры состоятся на площадке уральцев.

ХК «Авангард» решил организовать для болельщиков фан-зоны в двух омских кинотеатрах. Билеты на просмотр хоккея в кинозалах омичи смели как горячие пирожки. Регистрация была закрыта буквально в считанные минуты, после того, как клуб разместил приглашение в своей телеграм-канале.

Матч «Металлург» - «Авангард» начнется 26 марта в 20.00 по омскому времени.