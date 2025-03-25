Сервис «Звук» проанализировал, какие треки стали самыми прослушиваемыми у сибиряков.

Музыкальный сервис «Звук» от Сбера составил топ-10 самых популярных треков, с которыми жители сибирских регионов начали эту весну. В аналитику вошли данные с начала года до марта.

Самой прослушиваемой песней стал «Асфальт» от Jakone и Kiliana, где в припеве звучали строчки про весну. Второе место заняла фолк-композиция «Матушка» от Татьяны Куртуковой.

На третьем месте оказался трек «Поезда» от Жени Трофимова и группы «Комната Культуры». Примечательно, что в список вошли сразу три композиции от ANNA ASTI.

Отметим, что в топе самых прослушиваемых треков попали как свежие релизы, так и старые хиты. Самым популярным жанром стала поп-музыка.

В топ-10 самых популярных треков в Сибири вошли:

Jakone, Kiliana – «Асфальт», Татьяна Куртукова – «Матушка», Женя Трофимов, «Комната Культуры» – «Поезда», ANNA ASTI – «Топит», Люся Чеботина – «За бывшего», ANNA ASTI – «Царица», Дима Билан – «It's My Life», «Король и Шут» – «Кукла колдуна», NILETTO, Олег Майами и Леша Свик – «Не вспоминай», ANNA ASTI – «По барам»

– В аудиосервисе «Звук» каждый может найти подходящий аудиоконтент под настроение и жизненную ситуацию, – сказал руководитель редакции HiFi-стриминга «Звук» Александр Плетнев. – Кто-то выбирает аудиокниги, чтобы погрузиться в удивительные истории, кому-то хочется узнавать новое через подкасты, а кто-то включает рекомендательную волну «Сила Звука» и наслаждается музыкой. Нам важно понимать, что интересно пользователям и как отличаются их вкусы от региона к региону, а также от времен года. Мы собрали статистику и узнали, с какими треками жители Сибири встречают весну.

HiFi-стриминг «Звук» входит в подписку «СберПрайм». После ее оформления клиенты получают полный доступ к большой библиотеке музыки, подкастов и аудиокниг. Также клиентам «СберПрайм» доступны другие преимущества в сервисах Сбера и партнеров с выгодой до 10 тысяч бонусов каждый месяц.

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