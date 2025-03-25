Омич проявил героические качества и помог своим товарищам.

Омича Самата Бткеева наградили медалью «За воинскую доблесть» на Президиуме центрального совета партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Эту медаль глава партии, депутат Госдумы Сергей Миронов утвердил в знак признания героических поступков и верности военному долгу.

Самат показал героические качества, когда рискнул своей жизнью ради спасения сослуживцев. В условиях сильного огня противника он смог вынести с поля боя раненых бойцов.

За проявленное мужество ранее его уже наградили медалью «За отвагу». Омич получил ее по решению президента России Владимира Путина (указ от 16 апреля 2024 года).

Награждение новой медалью проходило в Москве в здании Государственной думы. На мероприятие омич отправился вместе с председателем омского отделения партии, депутатом омского Заксобрания Андреем Жуковским.

– Мы очень рады, что наша партия учредила особенную награду для героев, чьими подвигами мы гордимся, – сказал Андрей Жуковский. – Важно отметить, что сейчас Самат – кандидат в депутаты, и это правильный вектор в политике – давать возможность реализовываться нашим героям, участникам СВО, и впредь быть полезными нашей Родине.

Самат поблагодарил депутата за поддержку в самые трудные моменты. Андрей Жуковский поддерживал бойца и его семью на всем пути, включая реабилитацию после двух ранений и поездку в Москву.