Медицинский центр предлагает омичам хирургическое лечение при раке груди, кожи, щитовидной железы, матки, яичников и органов брюшной полости.

Заболеваемость онкологией продолжает расти и в целом по России, и в частности в Омской области. По последним данным* уровень активной выявляемости злокачественных новообразований вырос на 2,9 %. Этот факт вызывает беспокойство, но знать о ситуации необходимо. Ведь как гласит известная пословица, предупрежден – значит вооружен. Особенно когда речь идет о таких серьезных заболеваниях. Ранняя диагностика и своевременное лечение при раке могут дать человеку высокие шансы на выздоровление.

Комплексную консультативно-диагностическую и лечебную помощь омичи и гости региона могут получить в Медицинском центре «Евромед».

Что означает – радикально?

В зависимости от стадии заболевания, статуса опухоли и состояния здоровья человека для лечения рака могут применяться химиотерапия, радиотерапия и гормонотерапия. В большинстве случаев предпочтение врачи все же отдают более радикальным мерам – хирургическому лечению. Современное оснащение операционных, огромный опыт оперирующих хирургов, качественное оборудование и анестезия делают лечение максимально результативным и комфортным.

Хирургическое лечение рака хирурги-онкологи «Евромеда» осуществляют на всех органах брюшной полости – при раке желудка, поджелудочной железы, печени, почек, надпочечников, толстой и прямой кишки, забрюшинного пространства, матки и яичников, а также на молочных железах, голове, шее и коже.

Хирургическое лечение рака груди

Именно рак груди в структуре всех злокачественных новообразований в Омской области занимает первое место (12,5 %*).

Оперативное вмешательство при таком диагнозе подразумевает частичное или полное удаление молочной железы. Конечно, для многих женщин, которым показана ампутация груди, это тяжелое испытание. Поэтому в «Евромеде» наряду с мастэктомией проводятся и операции, при которых можно сохранить молочную железу, удалив только ее часть, а также пластические операции с одновременной или отсроченной реконструкцией тканевым расширителем или имплантом.

Операции при раке кожи

В структуре всех злокачественных новообразований болезни кожи у омичей на втором месте (11,7 %*). Основная локализация таких опухолей – кожа лица, шеи, рук, то есть открытые участки тела, заметные всем. Очевидно, что и здесь эстетике пациенты уделяют большое значение.

В «Евромеде» при злокачественных новообразованиях кожи могут быть проведены операции под местной анестезией в амбулаторных условиях с применением саморассасывающихся косметических швов. То есть пациенту, как правило, не нужно госпитализироваться в клинику. Послеоперационные раны не требуют специальной обработки и ухода, швы снимать не нужно. Это дает высокий косметический эффект. К тому же амбулаторные операции – большой плюс для иногородних пациентов, которые уже на следующий день после манипуляции могут вернуться домой и в дальнейшем наблюдаться по месту жительства.

Хирургия злокачественных новообразований щитовидки

Злокачественные опухоли щитовидной железы тоже являются частой проблемой. Они могут возникать на фоне имеющегося заболевания эндокринной системы, например, при доброкачественных узлах, различных воспалительных или хронических процессах. Факторами риска для развития подобной онкопатологии также могут быть:

длительное воздействие радиации;

дефицит йода в организме;

наследственная предрасположенность (онкология щитовидной железы у близких родственников);

новообразования молочных желез, половых органов;

резкие гормональные нарушения.

В «Евромеде» лечение рака щитовидной железы осуществляется хирургическим способом. В зависимости от объема новообразования, стадии заболевания и состояния здоровья пациента проводится частичное или полное удаление пораженного органа.

Другие операции при онкологии в «Евромеде»

Помимо перечисленных видов помощи, в «Евромеде» пациенты также могут пройти лечение и других онкологических заболеваний:

рака органов брюшной полости – желудка, поджелудочной железы, печени, почек, надпочечников, толстой и прямой кишки, забрюшинного пространства;

рака женских половых органов – матки, шейки матки, яичников;

рака головы и шеи.

Получить подробную информацию и записаться на прием к врачам-онкологам клиники можно по тел. 66-49-84.

*О состоянии здоровья населения и организации здравоохранения Омской области по итогам деятельности за 2023 год: Государственный доклад. – Министерство здравоохранения Омской области, 2024.

Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в данной статье, обозначены в прейскуранте на официальном сайте ООО «МЦСМ «Евромед».

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