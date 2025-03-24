Омск-Информ
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·Спорт

Форвард признался, что привык к некоторым неудобствам, которые доставляет дополнительная защита на лице.

На сегодняшней пресс-конференции форвард омского «Авангарда» Рид Буше раскрыл детали восстановления после перелома лицевой кости. В маске нападающему придется играть до конца плей-офф Кубка Гагарина сезона-2025.

– Я буду играть в маске до конца плей-офф. Я привык к ней, у меня нет другого выбора. Приходится играть в маске, несмотря на то что она может доставлять неудобства, – подчеркнул Рид Буше.

Отметим, Рид Буше получил травму 29 января на матче с «Салаватом Юлаевым». Хоккеист получил удар шайбой по лицу, у него была сломана лицевая кость. Нападающему пришлось проводить срочную операцию в Германии. 26 февраля форвард был выведен из списка травмированных.

·Спорт

Форвард признался, что привык к некоторым неудобствам, которые доставляет дополнительная защита на лице.

На сегодняшней пресс-конференции форвард омского «Авангарда» Рид Буше раскрыл детали восстановления после перелома лицевой кости. В маске нападающему придется играть до конца плей-офф Кубка Гагарина сезона-2025.

– Я буду играть в маске до конца плей-офф. Я привык к ней, у меня нет другого выбора. Приходится играть в маске, несмотря на то что она может доставлять неудобства, – подчеркнул Рид Буше.

Отметим, Рид Буше получил травму 29 января на матче с «Салаватом Юлаевым». Хоккеист получил удар шайбой по лицу, у него была сломана лицевая кость. Нападающему пришлось проводить срочную операцию в Германии. 26 февраля форвард был выведен из списка травмированных.