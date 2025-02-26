Омск-Информ
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·Спорт

Форварды выведены из списка травмированных.

Вчера, 25 февраля, на сайте КХЛ появились данные, что нападающие  «Авангарда» Рид Буше и Никита Холодилин выведены из списка травмированных. Скорее всего, хоккеисты выйдут на лед вместе со всей командой в ближайших матчах.

Отметим, что Риду Буше из-за перелома лицевой кости на игре против «Салавата Юлаева» 29 января пришлось проводить срочную операцию в Германии. А Никита Холодилин выбыл из состава из-за пореза колена 31 января в матче против казахстанского «Барыса».

Сегодня «Авангарду» предстоит домашний «пацанский матч» с «Витязем».

·Спорт

Форварды выведены из списка травмированных.

Вчера, 25 февраля, на сайте КХЛ появились данные, что нападающие  «Авангарда» Рид Буше и Никита Холодилин выведены из списка травмированных. Скорее всего, хоккеисты выйдут на лед вместе со всей командой в ближайших матчах.

Отметим, что Риду Буше из-за перелома лицевой кости на игре против «Салавата Юлаева» 29 января пришлось проводить срочную операцию в Германии. А Никита Холодилин выбыл из состава из-за пореза колена 31 января в матче против казахстанского «Барыса».

Сегодня «Авангарду» предстоит домашний «пацанский матч» с «Витязем».