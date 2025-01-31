Омск-Информ
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·Спорт

Форвард получил повреждение своим же коньком.

На сегодняшнем матче в «G-Drive Арене» омского «Авангарда» против казахстанского «Барыса» нападающий Никита Холодилин получил серьезную травму.

В третьем периоде во время падения форвард нанес себе повреждение своим же коньком. Хоккеисты «Барыса» первыми увидели это и подали сигнал судье, что нужно срочно остановить игру.

Пока непонятно, сможет ли в дальнейшем продолжить играть Никита Холодилин.

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·Спорт

Форвард получил повреждение своим же коньком.

На сегодняшнем матче в «G-Drive Арене» омского «Авангарда» против казахстанского «Барыса» нападающий Никита Холодилин получил серьезную травму.

В третьем периоде во время падения форвард нанес себе повреждение своим же коньком. Хоккеисты «Барыса» первыми увидели это и подали сигнал судье, что нужно срочно остановить игру.

Пока непонятно, сможет ли в дальнейшем продолжить играть Никита Холодилин.

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