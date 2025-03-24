Омск-Информ
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·Общество

Заболеваемость пошла на спад.

В департаменте образования Омска дали свежую статистику по учебным учреждениям, закрытым на карантин по ОРВИ, ковиду и гриппу. По состоянию на 24 марта закрыты 325 классов в 66 школах. Не работают две школы, № 1 и 132. Также отменили занятия в 75 группах 51 детского сада.

На прошлой неделе на дистанционном обучении находились 4 школы и 400 классов. Возможно говорить о спаде заболеваемости. Впрочем, нужно учитывать и тот фактор, что большинство школ ушли на весенние каникулы.

·Общество

Заболеваемость пошла на спад.

В департаменте образования Омска дали свежую статистику по учебным учреждениям, закрытым на карантин по ОРВИ, ковиду и гриппу. По состоянию на 24 марта закрыты 325 классов в 66 школах. Не работают две школы, № 1 и 132. Также отменили занятия в 75 группах 51 детского сада.

На прошлой неделе на дистанционном обучении находились 4 школы и 400 классов. Возможно говорить о спаде заболеваемости. Впрочем, нужно учитывать и тот фактор, что большинство школ ушли на весенние каникулы.