Омичи могут купить путевки со скидкой до 40 %.

Загородный отель «Сказка» приглашает гостей на весенние каникулы. С 24 по 31 марта отдохнуть в отеле всей семьей можно со скидкой до 40 %.

Для гостей приготовили большую развлекательную программу, одна ее часть направлена на активности, а другая – на максимальное расслабление. В «Сказке» есть аквапарк, детский игропарк, веревочный парк, акванариум, спа-салон и ресторан, а также прокат, аренда беседок для пикников.

В стоимость путевки по акции входит: проживание, анимационные программы по расписанию, творческие мастер-классы, безлимитный аквапарк, безлимитный игропарк, питание «шведский стол» по обновленному меню.

– Мы приглашаем всех в гости. К каникулам мы подготовились по максимуму. Проверили все объекты на безопасность и усовершенствовали шведский стол. Обновили блюда, тщательно и ответственно проверили все этапы пищевой подготовки от заказа продуктов до выноса их в зал, – сказали представители отеля. – Для нас очень важны здоровье и безопасность наших гостей, поэтому все службы отеля работают с максимальной самоотдачей. Анимационная команда подготовила насыщенную познавательную и развлекательную программу. Развлекательный центр, игропарк, аквапарк готовы дарить заряд бодрости и здоровья. Мы ждем всех с нетерпением!

Узнать все подробности можно в офисе продаж по адресу: улица Красный Путь, 86а, и по телефону 21-80-68.

vk.com/gk_skazka

Фото предоставлено отделом маркетинга ООО «Мечта».

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