Согласно индексу RSBI, рост произошел вопреки низкому спросу.

С 2020 года ежемесячно проводится исследование настроений малого и среднего бизнеса – индекс RSBI. Его составляет ПСБ совместно с Опорой России. В январском опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1837 компаний сектора МСБ из всех российских регионов.

Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 пунктов – снижение. Значения около 50 пунктов – это нейтральная зона. В январе деловая активность продолжила умеренно расти, она составила 51,7 пункта.

Практически все компоненты индекса продемонстрировали рост или сохранили позиции, близкие к показателям прошлого месяца. Несмотря на то что компонента «продажи» продолжает находиться в зоне спада, ее рост фиксируется уже третий месяц подряд.

Рост также был отмечен в компонентах «кадры» и «инвестиции», а компонента «кредиты», продолжая удерживать максимальные значения выше нейтральной зоны, в январе незначительно снизилась по отношению к прошлому отчетному периоду.

– Мы отмечаем рост деловой активности МСБ второй месяц подряд, что отражает адаптацию бизнеса, – сказал вице-президент, заместитель руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов. – Ситуация с продажами улучшается, но остается сложной, поскольку предприниматели продолжают считать потребительский спрос достаточно слабым. Спрос на заемное финансирование, как для поддержки операционной деятельности компаний, так и для инвестиций в развитие бизнеса, постепенно восстанавливается, а также обеспечивается доступностью займов и распространением мер господдержки.

Основные тренды

Компонента «продажи» выросла, вышла на уровни лета и немного компенсировала падение осенью прошлого года, но все еще указывает на спад и проблемы со сбытом во всех ключевых сегментах.

Основным драйвером незначительного повышения компоненты стало ослабление тенденции к ухудшению ситуации. Так, доля тех, кто отмечает фактическое сокращение объемов реализации, снизилась до 38 % на 4 п.п. При этом о росте выручки заявили 14 % опрошенных МСБ, что меньше на 5 п.п. показателя прошлого отчетного периода.

Ожидания бизнеса улучшились. Доля предпринимателей, которые опасаются спада объемов сбыта в дальнейшем, в январе составила 28 %, что лучше на 10 п.п. по сравнению с декабрем, а доля тех, кто ожидает роста выручки, выросла на 6 п.п. и составила 21 %.

Компонента «кадры» составила 51,7 пункта, что сопоставимо с декабрьскими значениями. Показатели компоненты отражают небольшой рост активности МСБ в части найма персонала.

Об увеличении штата сообщили 10 % опрошенных, что меньше на 2 п.п., чем в декабре прошлого года, а доля тех, кто сокращал персонал в отчетном периоде, осталась неизменной и составила 19 %.

Небольшой рост компоненты «продажи» обусловлен улучшением ожиданий. Так, в ближайшие три месяца набирать новых сотрудников будет 21 % опрошенных предпринимателей, что больше на 1 п.п. по сравнению с декабрем, а планы по сокращению персонала есть только у 5 % респондентов, что на 2 п.п. меньше, чем месяцем ранее.

Компонента «инвестиции» немного выросла, продолжая удерживать уверенные позиции в зоне роста.

О наращивании инвестиций в отчетном периоде сообщили 20 % опрошенных МСБ, что сопоставимо с декабрем прошлого года. О снижении объема инвестиций заявили 9 % респондентов, что на 2 п.п. меньше, чем в декабре.

Ожидания бизнеса немного улучшились – распределение ответов вернулось на средние показатели летних месяцев. Так, планируют расширение бизнеса в ближайшем будущем 26 % опрошенных компаний. Процент тех, кто будет сокращать инвестиции, составил 5 %, что на 2 п.п. меньше, чем месяцем ранее.

Процент предпринимателей, готовых инвестировать, несколько ниже, чем в 2021 году, когда их было 27 %, и ниже, чем на летних пиках прошлого года, – тогда готовых инвестировать было 30 % от общего числа респондентов.

Компонента «кредиты» незначительно снизилась и составила 57 пунктов. Компонента удерживается в зоне уверенного роста и указывает на комфортные для МСБ условия финансирования.

Доля подававших заявки на получение займа в январе продолжила плавно расти и достигла 23 %, вплотную подойдя к пиковым показателям 2022 года, зафиксированным тогда на уровне 24 %.

Доля удовлетворенного спроса на кредиты также выросла до 28 % и стала максимальной с февраля прошлого года.

Количество предпринимателей, заявивших об отсутствии потребности в кредитовании, в январе снизилось до 40 % – это минимальное значение с мая 2022 года. Повышение спроса на заемное финансирование обусловлено необходимостью поддержки операционной деятельности компаний в текущих условиях, а доступность займов и распространение мер господдержки обеспечивают заинтересованность бизнеса в кредитовании.

На фоне оживления спроса на кредиты число отказов при их получении увеличилось на 2 %, что стало причиной небольшого снижения компоненты в целом.

Индекс RSBI по размерам бизнеса

Индексы малого и среднего бизнеса указывают на уверенный рост деловой активности, двигаясь к пиковым показателям августа. Однако темпы роста индекса среднего бизнеса замедлились: индекс прибавил лишь 0,6 пункта.

Индекс микробизнеса, хоть и вырос сильнее, прибавив за месяц 1,4 п.п., остался в зоне сокращения деловой активности. В сегменте микробизнеса по-прежнему отмечаются наибольшие проблемы со сбытом и меньшая склонность к инвестированию.

Индекс RSBI по видам деятельности

Индекс в сфере производства немного снизился за счет сокращения уровня ожиданий в отношении найма и инвестиций, однако остался в зоне уверенного роста – его значение составило 54,3 пункта против 55,2 пункта в декабре.

Индексы в торговле и услугах смогли выйти из зоны спада и составили 50 и 50,6 пункта соответственно. Индекс в сфере торговли – в первую очередь за счет улучшения ожиданий по продажам, а индекс в сфере услуг – за счет оптимистичных ожиданий по сбыту, инвестициям и восстановлению клиентской базы.