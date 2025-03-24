За год в Омске количество пунктов выдачи заказов крупнейших маркетплейсов выросло на 34 %.

В России посчитали количество пунктов выдачи заказов в крупных городах. По данным за март, в стране насчитывается 185 тыс. пунктов выдачи заказов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сервис «Яндекс.Карты». Больше всего их в Москве – 16,5 тыс. точек. Далее идут Санкт-Петербург (7,5 тысячи), Краснодар (2,9 тысячи) и Екатеринбург (2,7 тысячи). В Омске действуют 1,2 тыс. точек, за год их количество выросло на 34 %.

По количеству точек лидирует маркетплейс «Озон», за год количество пунктов выдачи заказов у него выросло на 39 %. «Вайлдберриз» и «Яндекс.Маркет» выросли на 35 %.