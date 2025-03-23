Омск-Информ
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·Общество

Всего такой диагноз поставлен 422 жителям региона.

В связи с ростом заболеваемости ковидом в Омском минздраве дали статистику по заболеваемости пневмонией.

На данный момент в больницы госпитализировано 422 человека. В ведомстве напомнили, что заболеваемость органов бронхолегочной системы в осенне-весенние сезоны складывается из острых заболеваний пневмонией, а также обострения хронических заболеваний нижних дыхательных путей.

По данным, полученным «Городом 55», всего в регионе имеется 13 254 койки, из них занято 80 %. Всего под пациентов с заболеваниями органов бронхолегочной системы приспособлена 2601 койка.

·Общество

Всего такой диагноз поставлен 422 жителям региона.

В связи с ростом заболеваемости ковидом в Омском минздраве дали статистику по заболеваемости пневмонией.

На данный момент в больницы госпитализировано 422 человека. В ведомстве напомнили, что заболеваемость органов бронхолегочной системы в осенне-весенние сезоны складывается из острых заболеваний пневмонией, а также обострения хронических заболеваний нижних дыхательных путей.

По данным, полученным «Городом 55», всего в регионе имеется 13 254 койки, из них занято 80 %. Всего под пациентов с заболеваниями органов бронхолегочной системы приспособлена 2601 койка.