Врач-терапевт «Евромеда» на Кемеровской, 13, Нина Холодова рассказала, что делать, чтобы не допустить осложнения при пневмонии.

Начало осенне-зимнего сезона в Омской области ознаменовалось тревожной вспышкой заболеваемости пневмонией. Вместе с врачом-терапевтом медицинского центра «Евромед» Ниной ХОЛОДОВОЙ рассмотрим, на что следует обратить внимание, чтобы не допустить возможных осложнений.

– Нина Борисовна, расскажите, что такое пневмония?

– Пневмония – это воспаление легочной ткани, вызванное бактериями, вирусами или иногда грибами. Когда эти микроорганизмы проникают в легкие, они вызывают воспаление, на которое иммунная система реагирует выработкой жидкости в альвеолах – крошечных воздушных мешочках, отвечающих за газообмен. Наполнение альвеол жидкостью или гноем затрудняет дыхание и приводит к характерным симптомам: кашлю, лихорадке и общей слабости. Воспаление легких передается воздушно-капельным путем (при чихании, кашле) от больного человека.

– В последние годы все чаще мы слышим об «атипичной пневмонии». Что же отличает ее от типичной формы?

– Классическая пневмония обычно начинается остро. Основной возбудитель, Streptococcus pneumoniae, вызывает яркую клиническую картину, включающую высокую температуру с ознобом, кашель, который может быть как сухим, так и с мокротой различного цвета, одышку при минимальной физической активности, боль в груди, особенно при глубоком вдохе и кашле, сильную усталость, потливость и снижение аппетита. При прослушивании легких врач может обнаружить хрипы и назначить рентген, который покажет четкие инфильтративные изменения – характерные признаки пневмонии.

«Атипичная» пневмония часто маскируется под простуду. Ее возбудителями могут быть Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae и Legionella pneumophila. Симптомы развиваются медленно и могут быть незаметны: непродуктивный, сухой кашель, который может усиливаться ночью, субфебрильная температура (37,5–38 °C), постепенное ухудшение самочувствия со слабостью, головной болью, мышечными болями и умеренной болью в горле или груди, усиливающейся при кашле. Врач может не обнаружить изменений в дыхании, поэтому при длительном кашле важно обратиться за медицинской помощью и пройти рентгенологическое исследование, чтобы исключить пневмонию.

– Нина Борисовна, а есть ли люди, которые более склонны к воспалению легких?

– Да, выделяют так называемую группу риска – тех пациентов, которые в большей степени подвержены заболеванию. Это дети в возрасте до 2 лет и дети с хроническими заболеваниями, а также взрослые старше 65 лет. У таких пациентов заболевание может протекать без классических признаков – лихорадки и кашля, сопровождаясь только усталостью, общей слабостью, иногда спутанностью сознания. В некоторых случаях заболевание может быть обнаружено случайно при плановом рентгенологическом исследовании.

Также в группе риска находятся курильщики, люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями органов дыхания (ХОБЛ, бронхиальная астма), ослабленным иммунитетом, сахарным диабетом.

– Расскажите, как лечат пневмонию и как долго?

– Лечение пневмонии зависит от ее типа, тяжести и общего состояния пациента. Основополагающим звеном в лечении обычно является антибиотикотерапия. Выбор препарата зависит от предполагаемого возбудителя. Поскольку на определение возбудителя уходит время, изначально назначают антибиотик широкого спектра действия. Амбулаторное лечение, то есть лечение дома, возможно при легкой или умеренной пневмонии и отсутствии факторов риска. Обычно на лечение пневмонии уходит 2-3 недели, но остаточные явления, такие как кашель и слабость, могут сохраняться до полугода.

– Подскажите, существует ли прививка от пневмонии?

– Профилактика пневмонии – это прежде всего вакцинация от пневмококковой, гемофильной инфекции и гриппа. Особенно рекомендуется детям младшего возраста и взрослым после 65 лет. Снизить вероятность развития пневмонии или уменьшить ее выраженность позволяет здоровый образ жизни – отказ от курения, своевременное лечение хронических заболеваний, прохождение диспансеризации и регулярные медицинские осмотры.

– Нина Борисовна, можно ли в «Евромеде» в короткие сроки проверить подозрения на пневмонию?

– Обратившись к терапевтам медицинского центра «Евромед», пациент с подозрением на пневмонию получает направление на рентгенографию или компьютерную томографию, при необходимости – направление на лабораторные исследования. Пройти лучевую диагностику можно уже в день обращения. В этот же день можно получить заключение и назначение на лечение. В «Евромеде» также возможно оформление больничного листа.

– Итак, подведем итоги, на что стоит обратить внимание и срочно обратиться к врачу?

– Так называемые красные флаги – симптомы, наличие которых требует обязательной консультации специалиста: кашель более 14 дней без положительной динамики; затруднения с дыханием и одышка; признаки дыхательной недостаточности: раздуваются крылья носа, втягиваются уступчивые места грудной клетки. Этот симптом особенно характерен для детей.

Врач-терапевт Нина Борисовна ХОЛОДОВА принимает в «Евромеде», во взрослом отделении по адресу: Кемеровская, 13, 5-й этаж. Записаться на прием можно по телефону 664-925.

Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в данной статье, обозначены в прейскуранте на официальном сайте ООО «МЦСМ «Евромед».

ООО «МЦСМ «Евромед». Лицензия Л041-00110-55/00573852 от 12.08.2022. Реклама