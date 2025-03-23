Коллектив «25/17» стал лучшим в номинации «Кавер».

Радиостанция «Наше Радио» подвела итоги престижной музыкальной премии «Чартова дюжина».

В номинации «Кавер» победу одержала композиция «Главное, что есть ты у меня» омской группы «25/17». Антон Завьялов и Андрей Бледный исполнили кавер на нетленку группы «Любэ».

Исполнителям удалось обойти четыре коллектива, попытавшихся вдохнуть вторую жизнь в хиты.

Помимо этого, концерт группы «25/17», прошедший 22 ноября на «ВТБ Арене» в Москве, вошел в шорт-лист в номинации «Концерты».