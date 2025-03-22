Следующим местом проведения эстафеты к 80-летию Победы станет Русская Поляна.

Военно-патриотическая акция «Эстафета Победы», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, торжественно пересекла границу и прибыла в Черлакский район Омской области.

Омская область первой в России приняла эстафету 18 марта. Акция началась 2 февраля 2025 года одновременно из Брестской крепости и Мурманска. Маршрут проходит вдоль границ стран СНГ, что символизирует единство в борьбе с фашизмом и память о подвигах советского народа. Организатором акции является Совет командующих пограничными войсками стран СНГ.

В парке Победы Черлакского района состоялся торжественный митинг с участием пограничников, ветеранов, молодежи и местных жителей. Глава района Алексей Меркушов произнес приветственное слово. В доме культуры была организована выставка оружия и дронов, а также фотозона. Мероприятие завершилось концертом, посвященным 80-летию Победы, с выступлением группы «Рубеж 55» и коллектива «Русь».

Затем эстафета пройдет через Русскую Поляну, Павлоградку, Одесское, Полтавку и Исилькуль, а 27 марта ее передадут пограничникам Курганской и Тюменской областей. Завершится акция 28 мая в Москве, в День пограничника.