Кейс-челлендж проходит в рамках Сибирского слета химиков, направленного на выработку эффективных инструментов для реализации программ импортозамещения.

Стали известны финалисты первого отборочного этапа кейс-челленджа для молодых ученых-химиков, проводимого при поддержке ГК «Титан». Кейс-челлендж проходит в рамках Сибирского слета химиков, направленного на выработку эффективных инструментов для реализации программ импортозамещения и новых проектов в сфере мало- и среднетоннажной химии. Мероприятие пройдет в период с 24 по 26 марта.

В кейс-челлендже приняли участие более 20 команд из разных регионов страны. По итогам первого отборочного этапа в финал вошли восемь команд: ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, Ивановский государственный химико-технологический университет, РГУ нефти и газа им. Губкина, ЮФУ, РТУ МИРЭА и Тюменский индустриальный университет. Эти команды представят свои проекты в финале кейс-челленджа перед экспертным жюри в молодежный день Сибирского слета химиков.

Во второй день слета пройдет V Международная научно-практическая конференция «Новые точки роста и вызовы в развитии химии и химических технологий», направленная на обсуждение вопросов развития международной кооперации при реализации масштабных нефтехимических проектов. Завершится день награждением студенческих команд, победивших в кейс-челлендже. Победители получат специальную премию от ГК «Титан» для молодых ученых в области развития прикладной химии и технологических решений.

– Сибирский слет химиков – это платформа для обмена идеями, опытом, поиска совместных решений имеющихся задач. Именно прикладной характер и возможность внедрения в производство предложенных разработок стало одним из критериев оценки у членов жюри. Мы надеемся, что лучшие проекты найдут свое применение в том числе и в нашей компании, а премия ГК «Титан» станет стимулом как для реализации текущих, так и генерации новых научных идей будущих российских химиков, – прокомментировала кейс-челлендж руководитель инжинирингового центра ГК «Титан» Ольга Трифонова.

Участников Сибирского слета химиков ожидает экскурсия на одно из крупнейших нефтехимических предприятий Сибири – завод «Омский каучук» (входит в ГК «Титан»).