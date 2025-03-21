Ожидается, что вскоре будут востребованы диспетчеры стайных полетов, архитекторы генома, дизайнеры виртуальных миров и креативные инженеры полного цикла.

В Омске прошла лекция известного промышленного дизайнера и директора Лаборатории дизайна Сбера Владимира Пирожкова. Эксперт поделился с представителями ведущих вузов города современными трендами в промышленном дизайне и инновационных проектах, реализуемых в России.

Пирожков отметил, что в ближайшие два десятилетия человечество ждут значительные изменения на рынке труда: появятся новые профессии – такие как диспетчер стайных полетов, архитектор генома, дизайнер виртуальных миров и креативный инженер полного цикла. Эти специальности станут ответом на стремительное развитие технологий и цифровизацию всех сфер жизни.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что в будущем возрастет потребность в общественных пространствах для «цифрового детокса», а также в обучении навыкам саморегуляции и психологической устойчивости.

Мероприятие прошло в рамках проекта по созданию Межвузовского кампуса – инновационной инфраструктуры, направленной на развитие научно-исследовательской деятельности, образовательных процессов и комфортного пребывания студентов и ученых. Среди участников мероприятия были представители ключевых вузов Омской области, органов власти и промышленных предприятий региона. Сбер выступил стратегическим партнером проекта, предоставляя экспертизу и поддержку в реализации инициатив, направленных на формирование новой университетской среды международного уровня.

– Сбер активно поддерживает развитие науки и образования в Омской области. Создание Межвузовского кампуса – это большой шаг к формированию современной образовательной среды региона. Мы будем и дальше продолжать помогать готовить специалистов будущего, развивать инновации и укреплять научный потенциал региона, – сообщила управляющий Омским отделением Сбера Наталья Корнева.

Проект по созданию Межвузовского кампуса призван стимулировать приток талантливых абитуриентов и квалифицированных кадров в регион, а также решить проблему недостатка образовательной инфраструктуры и мест размещения к 2030 году.