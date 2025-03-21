Омская область оказалась привлекательной для лечебных и оздоровительных туров.

Аналитики проекта T-Data совместно с изданием Т-Ж сообщают, что лидером по среднему чеку за медуслуги, конечно же, стала Москва.

Сибирь также привлекательна для лечебных или оздоровительных туров, доля медицинских туристов в общем количестве транзакций варьируется по регионам. Правда, она не столь высока, например, в Новосибирской области всего 0,43 % – наибольший показатель, в Омской области – 0,23 %, в Республике Тыва – наименьший показатель – 0,14 %.

Посчитали исследователи также разницу между количеством жителей, которые выезжают лечиться в другие регионы, и числом туристов, которые едут в Сибирь за медуслугами. Особенно впечатляют показатели Алтайского края и Хакасии, которые привлекают 349 и 235 медицинских туристов соответственно на 100 уехавших.

В Новосибирской области на 100 уехавших пациентов приходится 112 приехавших, в Томской области этот показатель составляет 85 на 100, в Омской – 78 на 100, в Красноярском крае – 73 на 100, в Иркутской на 68 уехавших насчитывается 100 приехавших, в Кемеровской области – 44 на 100, в Республике Алтай – 21 на 100, в Республике Тыва – 16 на 100.