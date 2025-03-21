Помочь организму можно доступными и простыми способами.

Эксперты к числу факторов, которые негативно влияют на иммунную систему человека, относят нерациональное питание, недостаток сна и вредные привычки.

Симптомы пониженного иммунитета включают частые ОРВИ, например, дети до 5 лет могут болеть респираторными заболеваниями 5-6 раз в год - это считается нормой. Для взрослых же нормой является 3-4 случая простуды в год. Пневмонии, герпес, грибковые заболевания, частые рецидивы хронических болезней, утомляемость, слабость, вялость, разбитость, аллергия – тоже свидетельствуют о слабом иммунитете. Кстати, если человек часто нуждается в антибиотиках - это тоже говорит о плохой сопротивляемости организма.

Для поддержания здоровья иммунной системы особенно важно вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек.

В еде советуют разнообразить рацион:

Продукты, богатые витаминами С, Е и А. Они содержаться в цитрусовых, моркови, печени и растительном масле.

Шиповник - растение номер один по содержанию витамина С, а также кальция, магния, железа, фосфора, лимонной и яблочной кислоты, фитонцидов, эфирных масел и др. Чашки в день достаточно.

Морская капуста, которая содержит витамины С, Е, D, РР (никотиновая кислота), цинк, йод, кальций, магний, калий, кальций, железо, фтор, селен и др. Самое простое средство - салат из ламинарии, продается в виде порошка.

Бобовые, томаты, грецкие орехи - продукты, богатые флавоноидами.

Зеленые овощи и фрукты содержат минеральные вещества. Их много в листовом салате, капусте брокколи, спарже.

Морепродукты - быстро повышают иммунитет благодаря ненасыщенным жирным кислотам. Селен тормозит процессы старения, цинк способствует заживлению ран и является важным фактором для синтеза веществ иммунной защиты. Ешьте треску, хек, минтай, ледяную рыбу, пикшу, горбушу, селедку.

Рекомендуют эксперты повысить физическую активность, нужно делать перерывы на разминку на работе, гулять на свежем воздухе и подключить спорт. Однако не стоит себя мучить и следует выбрать такой, что по душе и по силам.

Особую роль при этом отводят диспансеризации и регулярным обследованиям, которые выявляют ранние признаки снижения иммунитета.