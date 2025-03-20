Расходы областного бюджета планируется увеличить, распределив дополнительные средства в размере 3,8 млрд рублей.

Сегодня на пленарном заседании Законодательного собрания Омской области утверждены существенные изменения в областном бюджете на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов. Речь идет о принятии законопроекта, который предусматривает увеличение расходов региона на внушительную сумму – 3,8 миллиарда рублей.

Решение, принятое депутатами сразу во всех чтениях, корректирует первоначальный бюджетный план, изменения направлены преимущественно на социальную сферу. Прирост бюджетных средств стал возможен благодаря увеличению налоговых и неналоговых доходов Омской области. Это свидетельствует о положительной динамике экономического развития региона и эффективности работы налоговых органов. Благодаря этим дополнительным поступлениям доходная часть бюджета на 2025 год достигает 161,9 миллиарда рублей, а расходная – 162,4 миллиарда рублей.

Наиболее значительные изменения коснулись финансирования социальной сферы. Одной из ключевых статей расходов является увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы. Это повышение, оцениваемое в 5,3 миллиарда рублей, позволит улучшить материальное положение учителей, врачей, социальных работников и других категорий государственных служащих. Данное решение призвано повысить качество предоставляемых услуг и стимулировать профессиональный рост работников бюджетных организаций.

Значительная часть дополнительных средств направлена на развитие дорожной инфраструктуры. Увеличение расходов регионального дорожного фонда позволит реализовать важные инфраструктурные проекты, улучшить качество дорог, что, в свою очередь, положительно повлияет на экономику и жизнь населения области. Это инвестиции в будущее, обеспечивающие комфортное передвижение и развитие транспортной сети региона. Кроме того, существенная поддержка оказывается местным бюджетам – 893 миллиона рублей будут направлены на укрепление их финансовой базы и реализацию важных местных проектов.