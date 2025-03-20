Женщина вместе с коллегой отбивалась от преступника.

В магазине на улице Серова произошло нападении на кассира. Как сообщают полицейские, один из покупателей взял с полки бутылку пива, подошел к кассе, разбил бутылку и стал угрожать работнице супермаркета. Он порезал 38-летней женщине руку. На помощь коллеге прибежала старшая продавщица.

Во время борьбы, которую запечатлела камера видеонаблюдения, кассирша нажала кнопку вызова охраны. Экипаж ЧОП и сотрудники полиции, прибывшие на место, задержали нападавшего.

Мужчина был пьян. Оказалось, что он – житель Нижнеомского района. Накануне сельчанин приехал в Омск, чтобы сходить в больницу.

На мужчину завели дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Сотрудники полиции продолжают разбираться в обстоятельствах преступления.