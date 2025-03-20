Омск-Информ
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·Общество

Никаких телефонных консультаций в эти дни также не предполагается. 

В Омске закроют Генеральное консульство Республики Казахстан в период с 21 по 25 марта 2025 года. Прием граждан, а также консультации по телефону осуществляться не будут.  

– Консульство не будет работать в связи с праздником Наурыз, – сообщается на сайте представительства.

27 марта консульство начнет работу в прежнем режиме. Планировать время посещения Генерального консульства призывают заранее либо рекомендуют обратить внимание на объявление.

·Общество

Никаких телефонных консультаций в эти дни также не предполагается. 

В Омске закроют Генеральное консульство Республики Казахстан в период с 21 по 25 марта 2025 года. Прием граждан, а также консультации по телефону осуществляться не будут.  

– Консульство не будет работать в связи с праздником Наурыз, – сообщается на сайте представительства.

27 марта консульство начнет работу в прежнем режиме. Планировать время посещения Генерального консульства призывают заранее либо рекомендуют обратить внимание на объявление.