Данил Галимуллин опроверг информацию, что к внезапной остановке сердца спортсмена привело употребление наркотиков.

Бывший нападающий «Авангарда» Федор Малыхин, скончавшийся в возрасте 34 лет от внезапной остановки сердца, в декабре прошлого года перенес операцию на руке и принимал препараты для разжижения крови, рассказал его близкий друг Данил Галимуллин.

Непосредственно в день предполагаемой смерти (16 марта) спортсмен выпил 6 бутылок пива. Три на хоккейном матче «Автомобилист» – ХК «Сочи» и еще три вечером у себя в квартире. При этом Галимуллин категорически отрицает информацию о том, что Малыхин мог умереть после употребления наркотиков.

- В среду, 19 марта, мы получили официальное заключение, что Федор умер от внезапной остановки сердца. В крови не было обнаружено никаких наркотических веществ. Не осталось даже следов алкоголя. Это абсолютно точная информация, потому что это дело находится на контроле у властей региона. Ничего запрещенного Федор не принимал. Я опровергаю все слухи, которые могут ходить на этот счет, - заявил Галимуллин в интервью «Матч ТВ». – Приезжали органы, делали осмотр квартиры, никаких запрещенных препаратов, а тем более наркотических средств, обнаружено не было.

Для установки точной причины смерти Малыхина будет сделано гистологическое исследование, которое займет 30–40 дней.

- Исходя из следующих исследований, будет понятно, это тромб или сердце. Надо до конца установить причину, - подчеркнул друг хоккеиста.

Он рассказал, что тело спортсмена было обнаружено его отцом Михаилом Ивановым во вторник, 18 марта, в промежутке между 11 часами утра и полуднем. Малыхин сидел на диване, у него был включен телевизор.

– Дядя Миша приехал на квартиру, начал открывать дверь. Все замки открыл, но дверь не открывается. Федя закрыл ее изнутри на щеколду. Пришлось взламывать. Дядя Миша вызвал мастера, - вспоминает события вторника друг хоккеиста. – Зашел в квартиру — а там Федька на диване сидел уже синий. Такая поза, полулежачая, полусидящая. У него в левой руке был телефон, справа лежал второй телефон. Когда дядя Миша зашел в квартиру, то телевизор работал. А в спальне было открыто окно, и гудел воздухоочиститель. Я знаю, что Федя его купил, чтобы перед сном озонацию делать и побыстрее засыпать. То есть он готовился ко сну.

Прощание с Федором Малыхиным состоится в пятницу, 21 марта, в Екатеринбурге.