Омский клуб стал последним в карьере форварда.

Умер экс-хоккеист омского «Авангарда» Федор Малыхин. Тело 34-летнего спортсмена было обнаружено в его квартире, сообщает SHOT. Причины смерти обладателя Кубка Гагарина 2018 года сейчас устанавливаются.

За свою карьеру Малыхин успел поиграть в «Автомобилисте», «Ак Барсе», «Тракторе», «Спартаке», «Витязе» и «Авангарде». За омский клуб он выступал в сезоне 2022/2023 и в 75 матчах (с учетом плей-офф) набрал 11 (3+8) очков. Контракт с форвардом был расторгнут 30 апреля 2023 года. «Авангард» стал последней командой в профессиональной карьере Федора Малыхина.

– Приносим соболезнования товарищам, родным и близким Федора. Он навсегда останется в нашей памяти командным игроком, готовым выложиться на все сто процентов ради общего дела, касалось ли это работы на льду или поддержки в раздевалке, – говорится в заявлении омского клуба.

Всего в КХЛ Малыхин сыграл 548 матчей, в которых набрал 220 (107+113) очков.