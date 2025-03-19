Спортсмен перестал выходить на связь с родными за три дня до смерти.

Причиной смерти бывшего нападающего омского «Авангарда» Федора Малыхина стала остановка сердца. Это могло произойти из-за передозировки наркотиков, сообщает телеграм-канал SHOT. Тело 34-летнего спортсмена было обнаружено накануне в его квартире в Екатеринбурге.

За три дня до смерти спортсмен перестал выходить на связь с родными. Обеспокоенный этим отец Малыхина решил проведать сына и приехал к нему. В квартире мужчина обнаружил бездыханное тело Федора.

Для установления точной причины смерти хоккеиста проводится судмедэкспертиза. Ее результаты станут известны позже.

За свою карьеру Малыхин успел поиграть в «Автомобилисте», «Ак Барсе», «Тракторе», «Спартаке», «Витязе» и «Авангарде». В 2018 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса». За омский клуб форвард выступал в сезоне 2022/2023 и в 75 матчах (с учетом плей-офф) набрал 11 (3+8) очков. Контракт с Малыхиным был расторгнут 30 апреля 2023 года. «Авангард» стал последней командой в его профессиональной карьере.

Всего в КХЛ Малыхин сыграл 548 матчей, в которых набрал 220 (107+113) очков.