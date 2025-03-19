Омск-Информ
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·Общество

Стали известны имена судей трех районных судов города Омска.

В сообществе Омского областного суда появился Указ Президента Российской Федерации № 153 от 18 марта 2025 года. Согласно документу в регионе назначены судьи. Так, судьей Куйбышевского районного суда Омска стала Ирина Машталер, судьей Октябрьского районного суда – Наталья Биенко, Советского районного суда – Алексей Горячкин.

Помимо этого, стало известно о назначении судьи в Восьмом арбитражном апелляционном суде. Судьей стала Елена Самович.

Ранее «Омск-информ» писал о кадровых новостях в налоговой инспекции.

·Общество

Стали известны имена судей трех районных судов города Омска.

В сообществе Омского областного суда появился Указ Президента Российской Федерации № 153 от 18 марта 2025 года. Согласно документу в регионе назначены судьи. Так, судьей Куйбышевского районного суда Омска стала Ирина Машталер, судьей Октябрьского районного суда – Наталья Биенко, Советского районного суда – Алексей Горячкин.

Помимо этого, стало известно о назначении судьи в Восьмом арбитражном апелляционном суде. Судьей стала Елена Самович.

Ранее «Омск-информ» писал о кадровых новостях в налоговой инспекции.