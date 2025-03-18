Омск-Информ
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·Общество

Это произошло на фоне увеличения судебных исков к представителям бизнеса.

В Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 12 по Омской области сменился руководитель. Незаметно временно исполняющей обязанности начальника стала Валентина Киселева. Такие изменения внесены в ЕГРЮЛ с 17 марта.

Известно, что 2015 года инспекцию возглавлял Роман Василишин. А Валентина Киселева работала его заместителем.

Эта налоговая специализируется на государственной регистрации юридический лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, а также физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Предусмотрена и надзорная деятельность. По данным «СуперОмска», смена руководства произошла на фоне роста исковой массы к бизнесу.

·Общество

Это произошло на фоне увеличения судебных исков к представителям бизнеса.

В Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 12 по Омской области сменился руководитель. Незаметно временно исполняющей обязанности начальника стала Валентина Киселева. Такие изменения внесены в ЕГРЮЛ с 17 марта.

Известно, что 2015 года инспекцию возглавлял Роман Василишин. А Валентина Киселева работала его заместителем.

Эта налоговая специализируется на государственной регистрации юридический лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, а также физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Предусмотрена и надзорная деятельность. По данным «СуперОмска», смена руководства произошла на фоне роста исковой массы к бизнесу.