Плюсовые температуры обнажили все дорожные проблемы города.

С воскресенья, 16 марта, в Омске значительно потеплело. В город вместе с плюсовыми температурами пришла весна. Радость омрачили многочисленные дорожные проблемы, вскрывшиеся после таяния снега.

Ранее «Омск-информ» сообщал, что огромная яма с талой водой на въезде на мост имени 60-летия ВЛКСМ полностью парализовала движение в Нефтяниках. Доехать до центра города или на Левый берег стало задачкой со звездочкой.

Вчера в огромную яму на пересечении улиц 10 лет Октября и Куйбышева провалилась машина.

Однако на этом злоключения автомобилистов и пешеходов не закончились. Так, на 4-й Кордной на поплывшей дороге застряла скорая помощь. Машину пришлось выталкивать.

Также очевидцы заметили яму с водой на пересечении улиц Менделеева и Белозерова.

– Один сливной не работает, все плывут, – сообщил подписчик телеграм-канала «Омский новостной поезд».

Город буквально поплыл. Один из подписчиков иронизирует насчет ежегодной ямы с водой на остановке «Транспортная академия» в сторону Нефтяников.

– Двадцать лет работаю в районе академии транспорта. За это время многое изменилось: отремонтировали академию, сквер... И только гигантская лужа на остановке так и остается весной/осенью/летом/после дождя, оставляя для посадки 2-метровый кусок асфальта, – оставил пост в стиле стендап-шоу анонимный автор.

Власти реагируют на многочисленные фото и видеосвидетельства превращения Омска в Венецию обещаниями провести аварийно-восстановительный ремонт дорог.