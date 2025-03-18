Спецтехника УДХБ не успевает за бурным таянием снега.

Мэр Омска Сергей Шелест призвал руководителя Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антона Глебова, а также глав округов оперативно реагировать на обращения омичей, связанные с паводковой ситуацией. Между тем на балансе УДХБ находится лишь 523 единицы техники, при этом, по нормативам, на содержание дорог и тротуаров Омска необходимо 720 единиц.

– Сегодня в работах задействовано 183 единицы техники и 142 рабочих, – сообщил глава города.

Для борьбы с паводком у УДХБ есть многоцелевая специализированная техника, с помощью нее идет очистка ливневок, водоотводов и водопропускных труб, а также вскрытие и промывка дождеприемников. Откачка воды – одна из главных задач, за последние сутки с улиц города откачали почти 300 кубометров воды.