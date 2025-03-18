Устойчивую связь и высокоскоростной мобильный интернет от МегаФона недавно получили жители поселков в Таврическом районе.

Жители соседних поселений Новобелозеровка и Садовое впервые получили устойчивую связь и высокоскоростной мобильный интернет от МегаФона. Улучшения стали возможны благодаря совместной работе оператора и регионального министерства цифрового развития и связи по программе «Скидка за спектр».

– В партнерстве с региональным министерством цифрового развития и связи компания МегаФон устанавливает базовые станции в малочисленных населенных пунктах по программе «Скидка за спектр». В первом квартале текущего года запланировано строительство четырех базовых станций, две из них в Таврическом районе мы сдали, а значит, сельские жители получили современную и качественную связь», – уточнил директор МегаФона в Омской области Игорь Беззубкин.

Новобелозеровка и Садовое расположены в Таврическом районе области. Деревня и село относятся к категории малочисленных, суммарно здесь проживает более 600 человек. МегаФон первым из операторов сотовой связи установил базовую станцию в Новобелозеровке, обеспечив всю территорию населенного пункта связью четвертого поколения. При этом в зону действия базовой станции попали еще три расположенные поблизости деревни: Зеленое Поле, Муртук, Черниговка. А смонтированное оборудование в Садовом позволило улучшить связь в ближайших селах Звонарев Кут и Сосновское.

Замеры специалистов показали, что в Новобелозеровке максимальные скорости мобильного интернета достигают 80 Мбит/с, в Садовом – 75 Мбит/с. Теперь местные жители круглосуточно остаются на связи со своими близкими, а при необходимости могут обратиться за помощью к спасателям или в медучреждения, ведь голосовые вызовы доступны как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Последняя позволяет одновременно и общаться по телефону, и пользоваться интернетом. Существующие скорости передачи данных дают возможность жителям и гостям поселений оставаться на связи и максимально использовать цифровые сервисы.

О высокой активности абонентов в сети свидетельствуют статистические данные оператора. Например, за первые 15 дней марта местные жители успели отправить и получить объем информации, сопоставимый с просмотром 200 полнометражных кинофильмов в высоком качестве.

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