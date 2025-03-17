Травмпункты оказались загружены работой в три самых скользких дня наступившей весны.
С 14 по 16 марта в травмпункты за медицинской помощью обратился 1421 омич, из них 904 человека получили повреждения из-за скользких дорог. «Каток» образовался в результате ледяного дождя утром в пятницу, 14 марта, а также обильного таяния снега с последующим замерзанием в последующие дни.
Больше всего обращений с травмами, полученными на улице, было зафиксировано в городской больнице № 3. Помощь врачей учреждения понадобилась 191 человеку. Травмпункт БСМП № 2 принял 146 человек, городская клиническая больница № 1 имени Кабанова – 135 человек, сообщает портал «Город55» со ссылкой на данные регионального Минздрава.
Также медицинская помощь оказывалась сотрудниками городской поликлиники № 1, детской городской поликлиники № 8, городской детской клинической больницы № 3, МЧС № 4, БСМП № 1.