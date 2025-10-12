Омичи из-за внезапно наступившей зимы массово скупают ледоходы

Противоскользящие приспособления для обуви стали хитом продаж после того, как выпал снег.

Синоптики выступили с прогнозом погоды на ближайшие дни октября. Они ожидают минусовые температуры ночью, плюсовые днем, что считается идеальными условиями для гололедицы.

Автомобилистам советуют при этом соблюдать осторожность и держать дистанцию. Пешеходам, чтобы избежать травм в гололед, необходимо подобрать нескользящую обувь с устойчивой подошвой. Также можно приобрести специальные приспособления для ходьбы по гололеду – ледоходы.

За последние дни их продажи увеличились. Как рассказали в одной из аптек Омска, покупают противоскользящие накладки на обувь не только пожилые люди, но и молодежь. Спортсмены, которые занимаются скандинавской ходьбой, курьеры и почтальоны.

Стоимость зависит от количества шипов на приспособлении, цены начинаются со 150 рублей. Ледоходы можно надевать на обувь без каблука и с каблуком. Шипы находятся только под передней частью.